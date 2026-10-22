Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Страсбурге, Франция, 17 октября 2026 года © Kai Pfaffenbach/ReutersСмартфоны iPhone, украденные из магазина американской компании Apple в Лилле, оказались заблокированы.
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