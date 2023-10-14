Израиль нанёс удар по колонне беженцев на севере Газы (ВИДЕО 18+)

Израиль нанес удар по колонне беженцев на севере сектора Газа. The Washington Post, NBC и Fox News пишут, что в результате авиаударов по колонне беженце, которые направлялись на юг анклава по указанию самого же Израиля, погибло около 70 мирных жителей, в основном женщины и дети.
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