Федерация бокса обратилась в прокуратуру из-за оскорблений Рзаева

Известия/Константин Кокошкин Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру РФ после того, как азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Джавид Рзаев назвал "русской свиньей" Артура Кулинского на турнире лиги Hardcore FC.