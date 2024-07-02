Федерация бокса обратилась в прокуратуру из-за оскорблений Рзаева

Известия/Константин Кокошкин Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру РФ после того, как азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Джавид Рзаев назвал "русской свиньей" Артура Кулинского на турнире лиги Hardcore FC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии