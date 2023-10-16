В Новосибирске не стали отменять концерт российской певицы Дианы Арбениной. Ее группа «Ночные снайперы» выступит в городе 22 октября.
Диана Арбенина выступит в Новосибирске 22 октября
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Алина Белова
Позор новосибирцам покупающим билеты на концерт предательницы и позор мэру города, не реагирующему на преступные действия его подчинённых. А может и мэру следует объявить бойкот и предложить освободить место для более достойного человека ...
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