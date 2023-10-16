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Диана Арбенина выступит в Новосибирске 22 октября

Диана Арбенина выступит в Новосибирске 22 октября

В Новосибирске не стали отменять концерт российской певицы Дианы Арбениной. Ее группа «Ночные снайперы» выступит в городе 22 октября.

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Алина Белова
Позор  новосибирцам покупающим билеты на концерт предательницы и позор  мэру  города, не реагирующему  на   преступные  действия  его подчинённых.  А может и мэру следует объявить бойкот и предложить освободить место для  более достойного  человека  ...
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