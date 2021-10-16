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Иран осуждает стрельбу по ливанским протестующим

Иран осуждает стрельбу по ливанским протестующим

15 октября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил стрельбу по ливанским протестующим, призвав правительство Ливана выявить тех, кто стоит за этим преступлением.

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