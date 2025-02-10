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Курские новости

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Под Курском на Суджанском направлении «пропали» около 100 морских пехотинцев ВСУ

Под Курском на Суджанском направлении «пропали» около 100 морских пехотинцев ВСУ

Телеграмм-канал «Северный Ветер» сообщил о роте «пропавших без вести» ВСУшников. «Около 100 украинских морских пехотинцев «исчезли» в Суджанском приграничье», - пишет автор публикации, сопровождая ее фото с погибшим солдатом ВСУ.

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