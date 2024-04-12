Фернандо Алонсо: Отдам все силы, чтобы сделать Aston Martin чемпионом

Aston MartinДвукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо, который с 2023 года стал пилотом заводской команды Aston Martin в чемпионате мира, прокомментировал подписание нового контракта с британским коллективом, рассчитанного до конца 2026 года.
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