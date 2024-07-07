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Лукашенко предложил россиянам и украинцам спасать белорусские села

Президент призвал покупать участки в неперспективных деревнях республики, которые стоят «гроши». Есть ли подводные камни у такого предложения? Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что местным жителям, а также гражданам России и Украины стоит подумать о приобретении «за гроши» участков в так называемых неперспективных селах, пишет «Белта».

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