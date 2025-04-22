Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 22 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Проходы и Окоп Сумской области.