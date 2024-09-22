Диетолог предостерег от ежедневного поедания пельменей

Даже если они приготовлены дома Ежедневное употребление пельменей, особенно магазинных полуфабрикатов, может привести к набору веса и развитию ожирения, как предупредила врач-терапевт и диетолог Галина Волкова из Одинцовской областной больницы в беседе с РИА Новости.