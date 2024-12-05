Мужчиной, который вчера упал с моста у Телецентра и погиб, оказался бывший директор Омского СоюзДорНИИ Илья Бабак.
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Мужчиной, который вчера упал с моста у Телецентра и погиб, оказался бывший директор Омского СоюзДорНИИ Илья Бабак.