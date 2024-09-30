Более 300 репатриантов получили жильё в Крыму

Более 300 представителей ранее департированных народов в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» получили в этом году в жилье в Крыму, пишет телеканал "Миллет", цитируя председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслана Якубова.