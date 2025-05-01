Анатолий

Трамп ратует за остановку военных действий,под предлогом,что ему жалко бойцов ВСУ .умирающих на поле боя. На самом деле,он добивается прекращения боевых действий со стороны РФ лишь для того,чтобы Россия не заняла территории,где есть редкоземельные металлы,и чтобы было что брать у 404 под предлогм оплаты за помощь