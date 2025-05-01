БлокнотРУ Трамп не хочет ни ограничивать численность украинской армии, ни прекращать поставлять ей вооружения.
Мира нет и близко: Россия и США слишком по-разному видят будущее территорий, ЗАЭС, снабжение и численность ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
хватит с трампом "договариваться".Англопиндос и в африке пиндос.
Ответить
17 час.
Анатолий
Трамп ратует за остановку военных действий,под предлогом,что ему жалко бойцов ВСУ .умирающих на поле боя. На самом деле,он добивается прекращения боевых действий со стороны РФ лишь для того,чтобы Россия не заняла территории,где есть редкоземельные металлы,и чтобы было что брать у 404 под предлогм оплаты за помощь
Ответить
15 час.
ВМ
Вениамин Мельников
Песков-для России первоначально начать переговорный процесс,остальное вторично. Куда кривая вывезет,так по вашему? Для нас не так. Торговля не уместна,была цель денационализация,демилитаризация,освобождение присоединившихся областей-это для вас вторично?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии