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Царьград

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"Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью 2:2 в АПЛ

"Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью 2:2 в АПЛ

"Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" завершили матч второго тура Английской Премьер-лиги со счетом 2:2. Голы забили Дан Ндойе и Морган Гиббс-Уайт для гостей, Александер Исак и Виктор Муньос для хозяев.

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