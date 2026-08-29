"Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью 2:2 в АПЛ

"Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" завершили матч второго тура Английской Премьер-лиги со счетом 2:2. Голы забили Дан Ндойе и Морган Гиббс-Уайт для гостей, Александер Исак и Виктор Муньос для хозяев.