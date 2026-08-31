Бергер заявила о важности сна и питания для 18 млн учеников в 2026

Алена Бергер из пресс-центра НСН подчеркнула значимость полноценного сна и питания для 18 млн учеников, включая 1,5 млн первоклассников, начиная с 2026 года.
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