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Царьград

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Бергер заявила о важности сна и питания для 18 млн учеников в 2026

Бергер заявила о важности сна и питания для 18 млн учеников в 2026

Алена Бергер из пресс-центра НСН подчеркнула значимость полноценного сна и питания для 18 млн учеников, включая 1,5 млн первоклассников, начиная с 2026 года.

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