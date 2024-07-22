Намибия поставила первую за 6 лет партию урана с рудника Langer Heinrich

Коммерческая партия концентрата урана впервые за шесть лет поставлена на мировой рынок с третьего по величине намибийского рудника Langer Heinrich, 22 июля сообщила пресс-служба компании Paladin Energy, владеющей контрольным пакетом акций предприятия по добыче урана на этом руднике.
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