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Военные новости ★ спецоперация

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Минобороны подтвердило переход Семёновки на Авдеевском направлении под контроль российской армии

Минобороны подтвердило переход Семёновки на Авдеевском направлении под контроль российской армии

Российские войска продолжают расширять зону контроля в районе Очеретино, все попытки ВСУ переломить ситуацию заканчиваются новыми потерями.

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