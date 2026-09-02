Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал ситуацию с показом Алексеем Смертиным неприличного жеста во время матча пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» Махачкала (3:0).
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