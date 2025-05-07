Расчеты FPV-дронов уничтожили орудие артиллерии ВСУ на запорожском направлении

РИА Новости/Константин Михальчевский Минобороны РФ разместило видео уничтожения орудия полевой артиллерии ВСУ расчетами ударных FPV-беспилотников на оптоволокне группировки войск "Восток" на запорожском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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