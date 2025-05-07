РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    12 лет Европа сует нос на Украину мечтая прихватить,как и Прибалтику.Переворот на Украине устроили спеслужбы Европы и...Орбан назвал скан...
  • Eduard
    Это называется вмешательство,а не помощь!Орбан назвал скан...
  • Зоя Гольдштаб
    Оставить бы название надо......Сталинград был и остался им....Волгоград на врем...

Расчеты FPV-дронов уничтожили орудие артиллерии ВСУ на запорожском направлении

Расчеты FPV-дронов уничтожили орудие артиллерии ВСУ на запорожском направлении

РИА Новости/Константин Михальчевский Минобороны РФ разместило видео уничтожения орудия полевой артиллерии ВСУ расчетами ударных FPV-беспилотников на оптоволокне группировки войск "Восток" на запорожском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх