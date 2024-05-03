Глава МИД Ирана заявил об освобождении экипажа захваченного судна Aries

Экипаж захваченного в середине апреля в Ормузском проливе судна MSC Aries освобожден, сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по результатам телефонного разговора с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.
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