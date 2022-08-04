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Шахназаров предрек Ольге Бузовой успешную карьеру в «Пятерочке»

Шахназаров предрек Ольге Бузовой успешную карьеру в «Пятерочке»

Михаил Шахназаров предложил Ольге Бузовой сменить род деятельности после неудачного концерта в Риге. Он отметил трудоспособность артистки, которая, как считает журналист, помогла бы ей сделать успешную карьеру кассира в сетевом супермаркете.

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