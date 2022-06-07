В Кировской области инспекторы ДПС применили оружие для остановки автомобиля без государственных регистрационных знаков

Водитель, ранее лишенный права управления транспортными средствами, находился в состоянии опьянения. 5 июня в 15 часов 25 минут на ул.

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