Минобороны РФ: расчеты «Град» ВДВ ликвидировали группу пехоты ВСУ

Противник находился в окрестностях Часова Яра Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Воздушно-десантных войск России ликвидировали скопление пехоты украинской армии в окрестностях Часова Яра, сообщили в Министерстве обороны России.
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