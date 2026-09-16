Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Сможете обмануть загадку раньше, чем она обманет вас?

Сможете обмануть загадку раньше, чем она обманет вас?

Сможете обмануть загадку раньше, чем она обманет вас? Некоторые задания специально построены так, чтобы первая мысль увела вас в неправильную сторону.

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