Враг бежит: истребители Су-34 скинули на боевиков ВСУ бомбы ФАБ-500

Истребители Су-34 сбросили на позиции украинских националистов, находившихся в зоне ответственности группировки "Запад", мощные бомбы ФАБ-500, которые, как отмечают военнослужащие, каждый раз заставляет боевиков ВСУ пытаться убежать.
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