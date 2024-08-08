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Враг бежит: истребители Су-34 скинули на боевиков ВСУ бомбы ФАБ-500

Истребители Су-34 сбросили на позиции украинских националистов, находившихся в зоне ответственности группировки "Запад", мощные бомбы ФАБ-500, которые, как отмечают военнослужащие, каждый раз заставляет боевиков ВСУ пытаться убежать.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Уже не знаешь, верить, или не верить этим сообщениям? То написали, что ВСУ выдворили с территории России; в другом случае пишут, что идут тяжелые бои... ТАК БОИ, ИЛИ ВЫДВОРИЛИ?!! Никому уже не веришь!! Ни тем,  ни  тем сообщениям...
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