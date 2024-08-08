Враг бежит: истребители Су-34 скинули на боевиков ВСУ бомбы ФАБ-500

лл

лина любимцева

Уже не знаешь, верить, или не верить этим сообщениям? То написали, что ВСУ выдворили с территории России; в другом случае пишут, что идут тяжелые бои... ТАК БОИ, ИЛИ ВЫДВОРИЛИ?!! Никому уже не веришь!! Ни тем, ни тем сообщениям...