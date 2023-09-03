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Синнер сфотографировался со своей фан-группой, которая носит костюмы морковок

Синнер сфотографировался со своей фан-группой, которая носит костюмы морковок

Янник Синнер вышел в четвертый круг US Open. После матча со Стэном Вавринкой он сфотографировался с Carota Boys – группой своих болельщиков, которые ходят на матчи в костюмах морковок.

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