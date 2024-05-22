Комиссия СФ призвала международные организации осудить убийство военкора Еремина

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации направила обращения в международные органиации с требованием отреагировать на убийство военкора "Известий" Семена Еремина, сообщил 22 мая председатель комиссии, сенатор Алексей Пушков.