Комиссия СФ призвала международные организации осудить убийство военкора Еремина

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации направила обращения в международные органиации с требованием отреагировать на убийство военкора "Известий" Семена Еремина, сообщил 22 мая председатель комиссии, сенатор Алексей Пушков.
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