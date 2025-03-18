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NYP: в аэропорту Нью-Йорка самолёт задел крылом взлетно-посадочную полосу

NYP: в аэропорту Нью-Йорка самолёт задел крылом взлетно-посадочную полосу

Пассажирский лайнер американской авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, написала газета The New York Post (NYP) со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

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