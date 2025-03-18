«Коммерсант»: Путин готов отказаться от Одессы

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. В ходе закрытой встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин обсудил возможные пути мирного разрешения конфликта с Украиной.
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