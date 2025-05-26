Корнелиу Попович: "В Румынии очищен политический ландшафт" 

В Румынии произошла практически полная очистка политического ландшафта, и за неполные полгода партии, которые доминировали в этой стране в течение последних 35 лет, были сведены к нулю, уходят со сцены, и на ней появится что-то новое.
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