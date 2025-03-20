Мировой авторынок вырос на восемь процентов

В феврале 2025 года глобальные продажи новых легковушек и коммерческих машин составили 6 565 191 единицу, что на 8,3 процента больше, чем в том же месяце 2024-го, подсчитали в консалтинговой компании GlobalData.
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