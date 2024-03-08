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Газзаев: «Пенальти — фирменное блюдо Акинфеева! Особенно в Самаре»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему отбитый вратарем армейцев Игорем Акинфеевым пенальти в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) может привести команду к чемпионству.

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