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Бетина Попова: «Сафина и Берулава проявили себя в этом сезоне суперклассно. Ребята могли бы на равных соревноваться с российскими парами»

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова прокомментировала победу грузинской пары Карина Сафина – Лука Берулава на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.

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