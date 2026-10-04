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Воронежские новости

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Воронежский «Факел» победил «Витебск» в товарищеском матче

Воронежский «Факел» победил «Витебск» в товарищеском матче

Победу «Факелу» принес гол защитника Дарко Тодоровича на 40-й минуте, матч посетили более 6,5 тысяч зрителей.

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