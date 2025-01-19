Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Новосибирской области

t.me/Госавтоинспекция Новосибирской области Три человека погибли и еще один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Черепановском районе Новосибирской области, сообщила Госавтоинспекция региона 19 января в своем телеграм-канале.
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