Политика как она есть

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О моих высоких отношениях с посольством США в соседней стране, история повторяется

О моих высоких отношениях с посольством США в соседней стране, история повторяется

Американское посольство в Киеве - оно в ФБ так называется, хотя вы знаете, где оно теперь - лишило меня возможно ежечасно оценивать их деятельность по доставке грузов особого назначения на территорию, рядом с которой я живу, в отличие от них.

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