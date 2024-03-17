❗️Путин набирает 93,27% голосов после обработки 1,11% протоколов в Крыму, в Севастополе — 90,9% По данным ЦИК РФ.
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❗️Путин набирает 93,27% голосов после обработки 1,11% протоколов в Крыму, в Севастополе — 90,9% По данным ЦИК РФ.