Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить «Баффало»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме дожали «Баффало», один гол на счету Артемия Панарина. В ночь на 24 декабря в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз».