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Гороскоп на 28 апреля 2022

Гороскоп на 28 апреля 2022

ОВЕН Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, следующем в Новую Зеландию.

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