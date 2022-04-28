Гороскоп на 28 апреля 2022

ОВЕН Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, следующем в Новую Зеландию.
ОВЕН Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, следующем в Новую Зеландию.
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