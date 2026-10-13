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Саратовский бизнесмен угостил прохожего в баре и лишился 10 млн рублей

Саратовский бизнесмен угостил прохожего в баре и лишился 10 млн рублей

РЕН ТВ В Саратове сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего мужчину по подозрению в краже 10 млн рублей у случайного знакомого.

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