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В российские ТЦ задумали внедрить вооруженную охрану

В российские ТЦ задумали внедрить вооруженную охрану

«Известия»: власти могут усилить безопасность в ТЦ, внедрив вооруженную охрану Московские и федеральные власти задумали усилить безопасность в российских торговых центрах (ТЦ), о мерах могут объявить уже в начале этой недели.

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