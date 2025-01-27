На рынке раздельного сбора отходов формируется монополист

«Тайгер-Сибирь» демонтирует свой последний контейнер до 5 февраля 2025 года. Договор АО «Спецавтохозяйство» с ГК «Тайгер-Сибирь» на вывоз раздельно собранных отходов в Новосибирске действует до 28 февраля 2025 года.