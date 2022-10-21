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Детский омбудсмен Мария Львова-Белова помогла вернуть 38 российских детей из Сирии

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова помогла вернуть 38 российских детей из Сирии

Сегодня ночью на аэродром Чкаловский приземлился самолет с детьми из сирийских лагерей беженцев. В этот раз при посредничестве детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой на родину вернулись 38 российских детей, сообщает пресс-служба уполномоченного.

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