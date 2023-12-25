Медики: Многие курильщики недооценивают опасности курения

Французские медики провели опрос среди населения и пришли к выводу, что курящие люди недооценивают вреда от этой пагубной привычки и лишь половина курильщиков считают, что подвержены развитию у них рака легких в большей степени, чем основная часть населения.
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