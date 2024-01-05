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Начальник штаба ЦАХАЛ создал комиссию по расследованию просчетов армии во время нападения ХАМАС на Израиль

Начальник штаба ЦАХАЛ создал комиссию по расследованию просчетов армии во время нападения ХАМАС на Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сформировал команду из бывших военных для расследования неудач армии в преддверии резни ХАМАСА 7 октября, вызвавшей громкую критику со стороны правых министров.

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