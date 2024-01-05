Начальник штаба ЦАХАЛ создал комиссию по расследованию просчетов армии во время нападения ХАМАС на Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сформировал команду из бывших военных для расследования неудач армии в преддверии резни ХАМАСА 7 октября, вызвавшей громкую критику со стороны правых министров.
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