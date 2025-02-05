Зеленский добивается, чтобы русские взяли Одессу – норвежский профессор

Русские не для того начинали СВО, чтобы на Украину зашли и закрепились войска НАТО. Об этом на канале американского блогера Эндрю Наполитано заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».