Зеленский добивается, чтобы русские взяли Одессу – норвежский профессор

Русские не для того начинали СВО, чтобы на Украину зашли и закрепились войска НАТО. Об этом на канале американского блогера Эндрю Наполитано заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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