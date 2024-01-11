Главу РЦССК Владислава Нефедова подозревают в получении взятки

Также в получении взятки подозревают заместителя главы РЦССК.Директора Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса, чемпиона кубка мира по кикбоксингу Владислава Нефедова и его заместителя Василия Чигвинцева подозревают в получении взятки.
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