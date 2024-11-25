"Азимут" назвал предварительную причину инцидента с Sukhoi Superjet 100 в Анталье

В авиакомпании «Азимут» назвали предварительную причину инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100. Накануне вечером лайнер загорелся при посадке в аэропорту турецкой Антальи.
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В авиакомпании «Азимут» назвали предварительную причину инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100. Накануне вечером лайнер загорелся при посадке в аэропорту турецкой Антальи.
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