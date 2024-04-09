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Парламентская газета

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В ООН предупредили о растущей угрозе кибератак и дипфейков

В Организации Объединенных Наций (ООН) отмечают все большую угрозу от кибератак и дипфейков. Необходимо подумать о том, как предотвратить ущерб, который они могут нести, заявил глава секретариата Форума ООН по управлению интернетом Ченгетай Масанго в обращении к участникам Российского форума по управлению интернетом.

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