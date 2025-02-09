День работника гражданской авиации: история, традиции и поздравления

Ежегодно в России 9 февраля отмечается профессиональный праздник — День гражданской авиации. Знаменательная дата посвящена летчикам, диспетчерам и другим специалистам отрасли — тем, кто трудится для людей, путешествующих в разные города и страны, а также на благо РФ в целом.
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